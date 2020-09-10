В Москве стартовал прием заявок на участие в чемпионате Future Tech

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы начали прием заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов, которым предстоит решать бизнес-задачи от технологичных компаний - представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства столицы, отборочный этап пройдет с 14 по 27 сентября на базе высших учебных заведений города.

"Участникам отборочного этапа предстоит решить около 350 реальных бизнес-задач, подготовленных 270 московскими компаниями. Конкурс даст молодым специалистам шанс проявить себя и представить свое учебное заведение на финальном этапе кейс-чемпионата. Это позволит обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на проекты. Работу участников будут оценивать эксперты и представители компаний, предложивших задания", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Чтобы создать равные условия для студентов всех вузов, командам предоставят билеты с заданиями на выбор. Участники решат технический, гуманитарный или естественно-научный кейсы.

Future Tech - краудсорсинговая платформа для молодых специалистов и субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы. Она помогает улучшить навыки, необходимые для работы на рынке инноваций, а также найти решения для бизнес-задач. Организатором выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.