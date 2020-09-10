Количество учащихся IT-классов в Москве увеличилось в два раза в 2020 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число детей в столичных школах, которые обучаются в IT-классах, увеличилось в 2020 г. в два раза по сравнению с прошлым учебным годом. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня у столичных старшеклассников есть уникальная возможность освоить профессии будущего в IT-сфере уже со школьной скамьи: с прошлого учебного года в городе начали свою работу предпрофессиональные IT-классы, обучение в которых рассчитано на два года.

"Информационные технологии становятся все более популярным направлением среди московских школьников. В 2020 г. количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования побило все рекорды - более 6,5 тыс. девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. В этом году в 10-е классы проекта зачислено более 1,9 тыс. московских школьников - это в два раза больше, чем в прошлом году. Общее же количество учащихся в IT-классах стало втрое больше - на сегодняшний день в них обучаются почти три тыс. ребят", - сказала вице-мэр.

Обучение в IT-классах проходит по шести направлениям: "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность", "Программирование".

Проект реализуется совместно с девятью российскими вузами - лидерами в подготовке IT-специалистов: Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом ИТМО, Московским педагогическим государственным университетом, Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана, Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", Московским инженерно-физическим институтом, Московским физико-техническим институтом, Московским государственным технологическим университетом "СТАНКИН", Московским политехническим университетом и МИРЭА - Российским технологическим университетом.

Учащиеся IT-классов принимают участие в различных мероприятиях, организованных партнерами проекта. В течение учебного года ребята посещают различные мастер-классы, экскурсии, лекции и семинары, в ходе которых представители компаний, работающих в сфере высокотехнологичных отраслей, а также департамента информационных технологий города Москвы рассказывают школьникам об особенностях новейших технологий, развитии IT и на практике показывают, как город использует те или иные технологии для улучшения качества жизни.