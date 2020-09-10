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Пандемия COVID-19

В Москве еще 1 434 пациента вылечились после коронавируса

Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 226 274

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 434 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274", - сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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