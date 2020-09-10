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Восемь промышленных предприятий Москвы получат городские субсидии на 146 млн рублей

Прием заявок от промышленных предприятий на получение поддержки продлится до 30 сентября включительно

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Восемь крупных промышленных предприятий Москвы получат субсидии от города на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту на приобретение оборудования и на подключение к сетям. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку, с 2012 г. производители получили субсидии на общую сумму 2,6 млрд рублей. В этом году одобрено уже восемь заявок на предоставление субсидий для предприятий пищевой промышленности, производителей электроизделий, пластиковой упаковки, книг, высокотехнологичной продукции. Они получат помощь на 146 млн рублей", - приводится в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, всю сумму предприятиям будут предоставлять поэтапно, в течение трех лет.

"Шесть предприятий направят средства на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей. Еще два - на уплату процентов по кредитам и возмещение части затрат по технологическому присоединению к электросетям", - сказал он.

Прием заявок от промышленных предприятий на получение поддержки продлится до 30 сентября включительно. Максимальный размер субсидии - 200 миллионов рублей в год. Ее можно получить на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, займам и аккредитивам на приобретение отдельных видов оборудования. Субсидиями до 100 миллионов рублей можно покрыть расходы на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды отдельных видов оборудования.

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