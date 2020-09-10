Власти Москвы будут возмещать коворкингам затраты на центры услуг для бизнеса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы будет возмещать коммерческим коворкингам столицы затраты на оснащение центров услуг для бизнеса и коммунальные платежи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы объявил о новой заявочной кампании по субсидиям для коммерческих коворкингов столицы. Коммерческие коворкинги, разместившие на своей территории центр услуг для бизнеса, могут покрыть субсидией затраты на его создание и оснащение, приобретение и монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов", - говорится в сообщении.

Максимальный размер компенсации составит 1 млн рублей. По словам главы департамента Алексея Фурсина, 10 коворкингов уже готовят документы к подаче.

"Открытие новых центров услуг для бизнеса в коворкингах позволяет формировать разветвленную и доступную инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства в столице. Для его представителей сейчас особенно актуальна возможность оперативно получить консультацию по мерам поддержки или решить вопрос с документами", - рассказал Фурсин.

Получить субсидию смогут коммерческие коворкинги на территории Москвы общей площадью не менее 500 кв. м, у которых есть собственный сайт и необходимое для организации рабочего процесса оснащение.