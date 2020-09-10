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Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится 11-18 сентября

Изменения связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Реутово - Железнодорожная

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 11 по 18 сентября в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Реутово - Железнодорожная. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"С 11 по 18 сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке Реутово - Железнодорожная. Технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время - с 21:00 до 05:30, чтобы изменения были минимальными", - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании обращает внимание, что на время работ из расписания выведены несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и подмосковными городами Железнодорожный и Балашиха. У некоторых электропоездов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

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