В Москве утилизировали около 230 единиц игрового оборудования из нелегальных казино

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Около 230 единиц игрового оборудования, изъятого из нелегальных казино, утилизировали в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В сентябре 2020 года на основании решения суда была проведена утилизация игрового оборудования, изъятого из незаконных игорных заведений. В рамках работы межведомственной комиссии правительства Москвы по азартным играм и лотереям организовано системное взаимодействие правоохранительных органов и органов исполнительной власти города Москвы по вопросам соблюдения законности в сфере игорного бизнеса и лотерей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 9 сентября столичных департаментом совместно с префектурой ЦАО Москвы и при участии правоохранительных органов на основании решения суда проведена утилизация 227 единиц игрового оборудования, ранее изъятого из незаконных игорных заведений. "Уничтожено 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр", - заключили в пресс-службе.