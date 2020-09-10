Пассажиропоток на МЦК в Москве за год составил 125 млн человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Услугами МЦК за 2019-2020 год воспользовались 125 млн человек. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Московскому центральному кольцу исполняется четыре года. За это время МЦК интегрировали не только с метро, но и со всеми радиальными железнодорожными направлениями, в том числе с Московскими центральными диаметрами (МЦД).

"10 сентября 2016 года запустили движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Оно проходит через 26 районов города. МЦК интегрировано в систему Московского метрополитена, по сути, это 14-я наземная линия. Всего за 2019-2020 год услугами МЦК воспользовалось 125 млн человек", - говорится в сообщении.

В 2016-м по МЦК курсировали 33 пятивагонных состава "Ласточка", сейчас их 51. За четыре года увеличилась и интенсивность движения: было 134 пары поездов в сутки, а теперь - 242. Это стало возможным благодаря сокращению интервалов. В 2016 году в часы пик поезда ходили каждые шесть минут, сейчас - раз в четыре минуты.