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"Камаз" и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

Движение транспорта затруднено по двум полосам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Камаз" и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов, пострадавших нет, но движение по двум полосам затруднено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 10/2 по шоссе Энтузиастов произошло столкновение "Камаза" и легкового Opel. Наблюдается затруднение движения по двум полосам в сторону области. Водительницу легковушки осмотрели медики, она не пострадала", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

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