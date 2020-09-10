"Камаз" и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Камаз" и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов, пострадавших нет, но движение по двум полосам затруднено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В районе дома 10/2 по шоссе Энтузиастов произошло столкновение "Камаза" и легкового Opel. Наблюдается затруднение движения по двум полосам в сторону области. Водительницу легковушки осмотрели медики, она не пострадала", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.