Два общественных речных маршрута разработали в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Речные трамваи в Москве планируется запустить по двум маршрутам - от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Новоданиловской набережной до Печатников, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Во многих современных мегаполисах популярны регулярные водные такси, трамваи и паромы <...> Нас не раз спрашивали про такой транспорт в Москве. С постоянным расписанием, короткими интервалами, пересадками и едиными городскими билетами. В 2018 году совместно с НИУ ВШЭ (Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" - прим. ТАСС), изучив в том числе ваши предложения, мы разработали несколько маршрутов будущего московского речного трамвая и выбрали два самых удачных и востребованных", - сказал заммэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, речной транспорт будет работать круглый год по городским тарифам, в том числе будут действовать карта "Тройка", соцкарты и льготы.

О маршрутах

Он отметил, что первый речной маршрутов пройдет от парка "Фили" до Киевского вокзала, который будет следовать по столичным районам Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово. Интервал движения составит 4-10 минут. Прогнозируется, что речной транспорт подойдет для более 1 млн человек.

"Конечно, будет и удобная инфраструктура: где-то приблизим остановки наземного транспорта, везде - модернизируем сами причалы. Поставим навесы, табло с расписанием, автоматы по продаже билетов. В некоторых местах совместно с коллегами из комплекса ЖКХ и Стройкомплекса доделаем современные пешеходные набережные и новые причалы. Речные трамваи Москвы по комфорту не будут уступать другим видам транспорта", - подчеркнул Ликсутов.

Второй маршрут планируется запустить на юге Москвы - от Новоданиловской набережной до Печатников. Ключевой остановкой станет Южный речной вокзал, где планируется масштабная реконструкция.

Ликсутов уточнил, что столичный департамент транспорта совместно с НИУ ВШЭ сформировали техническое задания для будущих производителей речных трамваев. При этом запуск общественного водного транспорта в Москве был отложен из-за пандемии и неопределенных сроков строительства судов.

"Но раз есть время, у меня родилась идея - обсудить с вами, какие судна подойдут Москве, каким мог бы быть их внешний вид, технологии и другие детали <...> Мои коллеги уже начали подготовку. В ближайшее время я вернусь к вам с идеями насчет жюри и расскажу, что мы собрали и подготовили, чтобы затем уже подключать вас. Уверен, вместе мы сделаем лучший новый транспорт в Москве", - в заключение сказал заммэра.