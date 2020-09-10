Власти Москвы считают, что включать отопление в домах пока рано

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти столицы считают, что включать отопление в домах москвичей пока рано. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Условия [для включения отопления] одни: как только в течение пяти суток температура наружного воздуха среднесуточная будет ниже плюс 8 градусов - мы включаем отопление. Пока что на улице стоит плюс 21 градус. В первую очередь, мы включаем детские сады, школы, медицинские учреждения <...> и учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием, - по заявкам руководителей учреждений. Тут ограничений нет", - сказал Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подготовку к зиме провели в Москве за два месяца вместо обычных четырех: из-за эпидемии коронавируса сроки начала подготовительных работ были сдвинуты на июль, и это потребовало создания дополнительных бригад и круглосуточной работы работников ЖКХ.

Дату начала отопительного периода в Москве устанавливает столичное правительство. В 2018 году он стартовал 25 сентября. В 2019 году 20 сентября ПАО "МОЭК" приступило к подаче тепла на столичные объекты социальной сферы, а 23 сентября отопление включили и в жилых многоквартирных домах, а также в административных и промышленных зданиях Москвы.