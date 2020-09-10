В кассах московского метро появились карты "Тройка" ко дню рождения МЦК

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка", посвященные дню рождения Московского центрального кольца (МЦК), начали продавать в кассах столичного метро, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Такие тематические карты продаются в кассах на всех станциях Московского центрального кольца, а также на всех станциях метро с пересадкой на МЦК", - сообщили ТАСС в кассе московского метрополитена.

Карты "Тройка", посвященные четвертому дню рождению МЦК, выполнены в красном и оранжевом цветах, на них изображен поезд "Ласточка" и сделана надпись - "Московскому центральному кольцу четыре года!".

МЦК - это реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги, движение по которому впервые было открыто в 1908 году. Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 км путей, 379 стрелочных переводов, установили 4,9 тыс. единиц опор контактной сети, смонтировали 178 км контактной сети, уложили 1,8 тыс. км линий устройств сигнализации, централизации и блокировки, необходимых для регулировки и безопасности движения поездов. Запуск МЦК состоялся 10 сентября 2016 года.