Власти Москвы рассказали о самочувствии привитых от коронавируса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Все 13 провакцинированных от коронавируса жителей Москвы чувствуют себя хорошо, заявила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Сегодня у нас первый день, когда мы оцениваем самочувствие первых участников исследования. Вчера были привиты 13 человек, сегодня с утра их всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо, только у одного температура 37,2, у кого-то болит рука, у кого-то болит нога, но все это в пределах нормы при любой вакцинации", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Раковой, вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве.

"Я думаю, что вакцина также будет бесплатная и войдет в календарь прививок", - заявила заммэра.

Ракова напомнила, что вакцинация будет добровольной. По ее словам, на данный момент мнения москвичей о необходимости вакцинации от коронавируса разделились. "50% хотят прививаться, 50% сомневаются", - отметила она.

Однако основной проблемой Ракова считает трудности для предприятий, связанные с оперативным обеспечением массового выпуска вакцины. "Сейчас, даже когда вакцина поступит в гражданский оборот, это будут очень незначительные партии, - пояснила заммэра. - И, конечно, в первую очередь, мы будем использовать их для групп риска, к которым относятся врачи, учителя и другие службы городского хозяйства, которые непосредственно общаются с людьми".

Ранее в Москве начались медицинские обследования первых желающих сделать прививку от коронавируса, подавших заявку на участие в исследовании вакцины. По итогам осмотра и результатам анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии горожанин может сообщить об этом врачу.

Введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами - это сделано для усиления иммунной защиты организма. Вакцинация проходит бесплатно.