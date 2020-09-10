Интеграцию МЦК с Киевским направлением МЖД планируется завершить в 2022 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Работы по интеграции Московского центрального кольца (МЦК) и Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) планируется завершить в 2022 году. Будет построена новая станция Камушки, северный вестибюль которой будет связан с остановочным пунктом Деловой центр МЦК по принципу "сухие ноги", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"До конца 2022 года планируется интеграция МЦК с Киевским направлением железной дороги. Для этого ОАО "РЖД" ведутся работы по строительству соединительной ветки между Белорусским и Киевским направлениями Московской железной дороги в рамках проекта МЦД-4", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба, на железнодорожной ветке будет построена новая станция Камушки, северный вестибюль которой будет интегрирован с остановочным пунктом Деловой центр МЦК по принципу "сухие ноги", а южный вестибюль - со станцией Тестовская Белорусского направления. "Для удобства пассажиров переходы из одной станции в другую, а также выходы в город будут иметь восемь лифтов и 14 эскалаторов. Станция Камушки будет находиться на эстакаде на высоте примерно 30 м и станет самой высокой в столице. В настоящее время на ней проводятся фундаментные работы по возведению двух береговых платформ", - сказал Глазков.

Московское центральное кольцо

10 сентября исполнилось четыре года с момента запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце. За это время по МЦК проехали около 488 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток за весь период работы отмечен на станциях Площадь Гагарина (44,8 млн пассажиров), Кутузовская (27,7 млн) и Ростокино (21,8 млн), а в последнее время большой популярностью пользуется станция Нижегородская, где был сформирован мощный пересадочный хаб.

Время поездки по Московскому центральному кольцу при четырехминутном интервале занимает всего 88 минут. Кольцо объединяет 31 остановочный пункт, на 17 из которых можно сделать пересадку на метро и на 10 - на радиальные направления Центрального транспортного узла.

"МЦК органично влилось в транспортную систему Москвы, создало для москвичей и гостей столицы новые удобные маршруты. Чтобы сделать поездки пассажиров еще более комфортными, мы развиваем инфраструктуру и совершенствуем систему управления движением на кольце. Появляются новые "связки" с радиальными направлениями железных дорог и с метро, увеличен парк "Ласточек" и сокращен до 4 минут интервал их движения по кольцу", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, чьи слова цитирует пресс-служба.

В ней уточнили, что сегодня на Московском центральном кольце эксплуатируется 51 состав современных электропоездов "Ласточка" с городской компоновкой. В рабочие дни они совершают 242 рейса, в выходные - 211.

"За счет увеличенного внутреннего пространства в них могут комфортно разместиться все пассажиры, включая пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с колясками, велосипедами и багажом. Салоны "Ласточек" оборудованы удобной мультимедийной навигацией и розетками, что позволяет пассажирам в пути производить подзарядку мобильных телефонов и прочих устройств. В головных вагонах поезда установлены санузлы с биотуалетами, оснащенные специальным оборудованием для маломобильных групп населения", - заключили в МЖД.