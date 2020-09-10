Загруженность дорог в Москве третий вечер подряд оценивается в восемь баллов и более

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пробки на автомобильных дорогах Москвы достигали вечером в четверг 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне продолжительного дождя.

Накануне заторы на столичных дорогах оценивались в восемь баллов, а 8 сентября загруженность достигала девяти баллов.

По данным на 18:55 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новому Арбату, набережных в центре города, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях, Северо-Западной хорде, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.