Беспилотный общественный транспорт появится в Москве к 2040 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Автономные такси без водителя, беспилотные автобусы и рельсовый транспорт могут появиться в Москве к 2040 году. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Еще одно важное направление - разработка беспилотного транспорта. Он позволит повысить безопасность движения, разгрузить дороги и улучшить расписание движения. Мы считаем, что будущее именно за городскими беспилотниками, а не личными. Планируем, что к 2040 году в Москве будут ездить беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Мария Майорова, чьи слова приводятся в сообщении, в Москве уже проходит тестирование беспилотного транспорта. По ее словам, движение на дорогах станет безопаснее при автономном транспорте без водителя.

Кроме этого, руководитель проектов транспортной инфраструктуры фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров добавил, что в этом году в Сколкове планируют запустить коммерческие перевозки беспилотника. "Мы около 5 месяцев тестировали технологию, и за это время не произошло ни одной аварии", - уточнил Жанайдаров.