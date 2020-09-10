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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 4 956 человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на девять. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. 

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"В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 4 956 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 269 079 случаев заражения, из них 695 за последние сутки. Выздоровели 226 274 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 434.

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РоссияПандемия COVID-19
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