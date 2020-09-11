Почти четыре тыс. обращений поступило в штаб по защите бизнеса Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество обращений в штаб по защите бизнеса Москвы с января по август 2020 года достигло 3 931. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"В период с января по август 2020 года в штаб поступило 3 931 обращение, в том числе устные и письменные", - говорится в сообщении.

Большая часть обращений (3 570) поступили с марта по июнь - в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер. Чаще всего вопросы предпринимателей были связаны с возможностью возобновления работы, получением пропусков, снятием необоснованных штрафов за передвижение по городу, отсрочкой уплаты налогов, получением субсидий и льгот, а также со спорами по аренде. В условиях пандемии специалисты штаба разработали сборники пошаговых рекомендаций для предпринимателей и для самозанятых - "Алгоритмы для бизнеса", которые включали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

В пресс-службе уточнили, что сейчас предприниматели чаще всего обращаются для снятия необоснованных штрафов, по вопросам, связанным с налоговыми отсрочками, получением субсидий и льгот, а также арендными спорами. В то же время до пандемии обращения в основном касались споров по оплате контрактов, а также взаимодействия между предпринимателями и государственными органами.

Штаб по защите бизнеса - коллегиальный рабочий орган правительства Москвы, возглавляемый мэром Москвы Сергеем Собяниным. Деятельность штаба обеспечивает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Специалисты помогают бизнесу в решении проблем с административными барьерами, незаконными проверками, последствиями введения ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа.