Фестиваль исторических садов пройдет в музее-заповеднике "Царицыно"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царицыно" с 18 по 27 сентября проведет фестиваль исторических садов, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году мероприятие пройдет в третий раз, тема фестиваля - "Звучание времен".

"Гости смогут бесплатно посетить шесть миниатюрных садов. Площадь каждого из них - 100 кв. м. Ландшафтные композиции, помимо нашего музея-заповедника, представят еще пять участников. Это храм во имя иконы Божией Матери "Живоносный Источник", который находится на территории царицынского парка, три столичных зоны отдыха - "Сокольники", Парк Горького и сад "Эрмитаж", а также музей-усадьба "Ясная Поляна", - приводится в сообщении информация пресс-службы музея-заповедника "Царицыно".

Каждый участник покажет проект, который отразит одну или несколько ключевых эпох, стилей или событий в развитии садово-паркового искусства.

Вход на выставку свободный. Для посетителей организуют сеансы каждые полчаса с 10:00 до 18:00. Предварительная регистрация не требуется. Максимальное количество посетителей на выставочной площадке - 50 человек. С собой необходимо иметь индивидуальные средства защиты.