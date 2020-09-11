Власти Москвы откроют прием заявок на субсидии для столичных экспортеров 15 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы открывает прием заявок на субсидии и гранты для столичных экспортеров. Как сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы, предыдущий этап завершился 31 августа.

Экспортная субсидия позволяет покрыть до 100% затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Ее максимальный размер составляет три млн рублей. Кроме того, столичные экспортеры могут обратиться за антикризисным грантом, составляющим 10% от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки (но не более 10 млн рублей).

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, выплаты для экспортеров входят в тройку наиболее востребованных мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса вместе с субсидиями на участие в выставках и ведение бизнеса по франшизе.

"Уже одобрено более 302 млн рублей экспортных субсидий и грантов по 141 заявке. Еще более 100 заявок находятся на рассмотрении. Решение по ним будет вынесено в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова Фурсина.