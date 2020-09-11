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Пандемия COVID-19

Еще 1 256 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 227 530

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 256 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 256 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530", - сказала она.

По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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