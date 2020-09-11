В Москве началось онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов двух округов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов двух округов - Бабушкинский и Марьино - проходит в Москве. Электронно проголосовать смогут 4 853 человека, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале оперативный штаб по наблюдению за довыборами.

"Отдать свой голос можно почти с любого устройства с выходом в интернет до 20:00 12 сентября. За ходом электронного голосования наблюдают эксперты общественного штаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на электронное голосование было одобрено 4 853 заявки от избирателей, из них 1 803 - в Бабушкинском, а 3 050 - в Марьине. Как сообщил в своем Telegram-канале зампредседатель Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, в рамках электронного голосования "за первый час явка составила 19%".

Около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года, сообщал ТАСС Венедиктов.

Онлайн-голосование на довыборах проходит на портале mos.ru с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.