График электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится 14-30 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменится в период с 14 по 30 сентября в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С 14 по 30 сентября изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД. Так, с 14 по 30 сентября (кроме 19 и 20 сентября) участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00 в связи с проведением комплекса сложных работ в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что с 03:40 14 сентября до 03:40 18 сентября и с 03:40 21 сентября до 03:40 25 сентября железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на участке Столбовая - Чехов, а с 12:00 19 сентября до 08:00 20 сентября - на участке Тушино - Подмосковная.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут часть пригородных поездов, у некоторых электричек изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.