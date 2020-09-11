Девять тепловизоров установили на вокзалах и автостанциях в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты установили девять тепловизоров на автовокзалах и автостанциях "Мосгортранса". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы установили девять таких устройств на международных вокзалах: "Северные ворота", "Южные ворота", "Саларьево" и на автостанциях: "Варшавская" и "Орехово". Они будут мерить пассажирам температуру и сигнализировать, если она повышена", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, тепловизоры необходимы для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной и других инфекций, сберечь здоровье окружающих.

"Они стоят при входе возле рамок металлоискателей. Если оборудование фиксирует повышенную температуру, оно издает специальный звуковой сигнал. Тогда пассажиру измеряют температуру уже обычным термометром, чтобы убедиться в верности показателей. Если она повышена, на вокзал не допускают и рекомендуют обратиться к врачу. Такие же тепловизоры используются в мосметро", - приводятся его слова в сообщении.