Гидрометцентр рассказал, когда в Москве может начаться сезон заморозков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сезон ночных заморозков в Москве может начаться в конце сентября, но не исключено, что месяц пройдет без такого понижения температуры. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве заморозки в сентябре бывают, но только в конце третьей декады. Но вообще это явление не слишком частое", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в последние годы наблюдается тенденция позднего наступления сезона ночных заморозков в столице. "В последние годы было очень много месяцев [сентябрей], когда заморозков вообще не было", - отметил метеоролог.