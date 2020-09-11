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Гидрометцентр рассказал, когда в Москве может начаться сезон заморозков

По наблюдениям метеорологов, заморозки в сентябре бывают только в конце третьей декады

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сезон ночных заморозков в Москве может начаться в конце сентября, но не исключено, что месяц пройдет без такого понижения температуры. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве заморозки в сентябре бывают, но только в конце третьей декады. Но вообще это явление не слишком частое", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в последние годы наблюдается тенденция позднего наступления сезона ночных заморозков в столице. "В последние годы было очень много месяцев [сентябрей], когда заморозков вообще не было", - отметил метеоролог.

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