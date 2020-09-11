Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве проходит без сбоев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - проходит без сбоев. Явка за первые два часа голосования составила 33%, сообщил журналистам в пятницу руководитель мобильной группы реагирования Общественного штаба по наблюдению за довыборами в столице Максим Буре.

"Сегодня началось электронное голосование в обоих избирательных округах - Бабушкинском и Марьино. За два часа от начала уже проголосовало 33%, надеюсь, так пойдет и дальше. Тем, кто не сможет проголосовать до 20:00 12 сентября, - им будет предоставлена возможность проголосовать на своем избирательном участке. <...> Сбоев никаких нет", - сказал Буре.

Он добавил, что если гражданин зарегистрировался на онлайн-голосование, но при этом явился на обычный избирательный участок, чтобы проголосовать досрочно привычным способом по бумажному бюллетеню, то при помощи единого реестра онлайн-избирателей это будет выявлено, что исключит возможность "двойного голосования".

Как сообщалось, около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года, сообщал ТАСС председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Сделать свое волеизъявление онлайн смогут 4 853 москвича, заранее подавших соответствующие заявки.

Онлайн-голосование на довыборах проходит на портале мэра и правительства Москвы с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.