Собянин заявил, что в Москве в последние годы не происходит крупных коммунальных аварий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. крупных инцидентов на коммунальных сетях происходило в Москве 10 лет назад, в последние годы такие случаи полностью прекратились. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, современная Москва - это 170 тыс. км коммуникаций, по которым в квартиры и офисы москвичей поступают свет, газ, тепло и вода.

"Цифровизация и централизация управления в ЖКХ - внутренние управленческие процессы, которые прошли незаметно для постороннего взгляда. Но результаты этой работы чувствует каждый москвич. Еще 10 лет назад в городе ежегодно происходило более 1 000 крупных инцидентов на коммунальных сетях, приводивших к длительному отключению потребителей. Последние годы - число этих инцидентов равно нулю", - написал Собянин.

По его словам, совсем недавно это огромное хозяйство управлялось по старинке - с помощью телефонов, рубильников и кнопок. По городу были разбросаны сотни небольших диспетчерских, каждая из которых отвечала за свой небольшой район. В случае аварии команда об аварийном отключении проходила через несколько телефонных звонков. А затем дежурная бригада еще должна была добраться до места инцидента и физически перекрыть вентиль или выключить рубильник. На все это уходило до часа, а порой и больше.

Но за последние несколько лет специалисты провели настоящую технологическую революцию ЖКХ - централизовали оперативные службы и внедрили цифровые технологии управления сетями. Вместо сотен диспетчерских пунктов компании "Мосводоканал", "МОЭК", "ОЭК", "МОЭСК", "Мосгаз", "Мосводосток" и "Москоллектор" создали единые диспетчерские службы.

"Сердцем современной диспетчерской является цифровая видеостена - огромная карта, на которой диспетчер в режиме онлайн видит ситуацию на каждом узле контролируемой системы. <...> В случае нештатной ситуации перекрытие аварийных участков осуществляется одним нажатием клавиши. Например, в "Мосгазе" этот процесс занимает 1,5 минуты - вместо прежних 1,5-2 часов. Интеллектуальная система подскажет, какие объекты будут временно отключены и какие резервные линии нужно использовать, чтобы люди даже на короткое время не остались без воды, тепла и света", - добавил Собянин.