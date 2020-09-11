Участок Крылатской улицы в Москве перекроют 13 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Перекрытия и ограничения движения в связи с проведением фестиваля "Большой московский триатлон" введут на участке Крылатской улицы на западе Москвы 13 сентября. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

13 сентября пройдет фестиваль "Большой московский триатлон". В связи с этим будет полностью перекрыта Крылатская улица от дома 15 до дома 2А в период с 06:00 до 12:45 мск. Также полное перекрытие с сохранением движения в сторону улицы Мневники произойдет на участке улиц Народного ополчения, Нижние Мневники (в сторону Крылатской улицы) от Крылатской улицы до дома 23, корпус 1 по улице Народного ополчения с 06:00 до 12:45.

Кроме этого, в этот период времени при движении в сторону проспекта Маршала Жукова в районе пересечения с улицей Нижние Мневники ограничат движения по одной из трех полос, причем проезд по крайней правой полосе будет осуществляться только в сторону Островной улицы. Двухстороннее движение организуют при съезде с улицы Островная на Нижние Мневники в сторону проспекта Маршала Жукова.

Департамент транспорта рекомендует водителям быть внимательными и заранее выбирать маршрут и пути объезда.