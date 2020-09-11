Явка на онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве превысила 50%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - превысила 50% за четыре часа, бюллетени получили более 2,4 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает корреспондент ТАСС.

Онлайн-голосование началось в пятницу в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы, на 12:04 явка составила 50,05%, выдано 2 429 бюллетеней. До окончания голосования остается порядка 56 часов.

Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года, сообщал ТАСС председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос онлайн до 20:00 12 сентября смогут 4 853 москвичей, заранее подавших соответствующие заявки.

В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов. Всего около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. В муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов.