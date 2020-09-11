Пользователи московского каршеринга за пять лет совершили более 110 млн поездок

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей - каршеринга - в Москве совершили более 110 млн поездок за пять лет. Об этом сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Московскому каршерингу исполнилось пять лет! <...> Всего в городе работают шесть операторов сервиса, за пять лет каршерингом воспользовались более 110 млн раз, в день совершается примерно 140 тыс. поездок, а на один автомобиль в день приходится 6,5 поездок. Средняя продолжительность одной поездки - 33 минуты, а средняя дистанция - 12 км", - значится в публикации.

В пресс-службе напомнили, что организовать каршеринг в столице мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2014 году. 10 сентября 2015 года началась работа этого сервиса, который получил поддержку столичных властей.