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Поезда на Курском направлении и МЦД-2 следуют с опозданиями по техническим причинам

Специалисты принимают меры для скорейшего восстановления графика движения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Железнодорожники восстанавливают график движения пригородных электропоездов на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), которые следуют с опозданиями по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ЦППК.

"Поезда на МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы следуют со всеми остановками. Совместно с коллегами из МЖД принимаем все усилия для скорейшего восстановления графика движения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы по технических причинам временно не делали остановок на станциях Царицыно и Покровская.

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