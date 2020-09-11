Бизнес-омбудсмен Москвы считает дело экс-главы "Трансфин-М" гражданско-правовым спором

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дело экс-директора лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова является гражданско-правовым спором, который должен быть рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева после обсуждения уголовного дела Зотова на заседании общественного совета частно-государственного Центра общественных процедур "Защита бизнеса".

"Еще раз убедилась в эффективности этой независимой экспертной площадки по защите прав столичных предпринимателей, в том числе по конкретным случаям незаконного уголовного преследования. Предприниматель Дмитрий Зотов присутствовал лично и давал комментарии по обращению. Наши эксперты пришли к заключению, что в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло",- сказала она.

Эксперты, в том числе глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, высказались о необходимости рассмотрения дела Зотова в рамках гражданского, а не уголовного законодательства.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, бывший директор ПАО "Трансфин-М" может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. 10 июня этого года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Мосгорсудом без удовлетворения. Однако затем выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде.

"Трансфин-М" - одна компаний на рынке лизинга РФ, учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом "Благосостояние".