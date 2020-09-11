Гериатрический центр появится в Можайском районе Москвы до 2022 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Гериатрический центр по концессионному соглашению планируют открыть в Можайском районе столицы до 2022 года. Подобный проект в формате концессии в городе и Центральном федеральном округе будет реализован впервые, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Для создания центра будет реконструировано четырехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м на улице Багрицкого в Можайском районе. По итогам реализации проекта планируется создать свыше 120 рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций составит около 500 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Он добавил, что концессионное соглашение заключается сроком на 20 лет. Согласно условиям, инвестор не только реконструирует здание, оснастит его необходимым оборудованием, будет содержать и ремонтировать, но и станет оказывать социально-медицинские услуги.

"Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий пансион останется в собственности столицы. В центре оборудуют не менее 100 мест для комфортного проживания и реабилитации пожилых людей", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

По его словам, открыть планируют учреждение до 2022 года.