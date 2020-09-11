Движение по некоторым улицам в центре Москвы ограничат 20 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта в связи с проведением Московского марафона в Центральном административном округе (ЦАО) ограничат 20 сентября. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"20 сентября с 07:00 до 17:00 в связи с проведением Московского марафона в центре города временно изменится схема движения. Будут полностью перекрыты два больших участка, ограничения будут снимать поэтапно. Нельзя будет проехать, в частности, по Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Пречистенской набережным, Зубовскому и Чистопрудному бульварам, Тверской улице", - говорится в сообщении.

Также 19 сентября с 00:01 и до завершения марафона будет ликвидировано парковочное пространство на всем протяжении маршрута забега.