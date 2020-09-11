Фестиваль "Круг света" в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский Международный фестиваль "Круг света" перенесли на 2021 год. Такое решение было принято организаторами в связи с ограничительными мерами, связанными с коронавирусом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе фестиваля.

"С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, проведение 10-го Московского международного фестиваля "Круг света" в 2020 году не представляется возможным. Наш фестиваль пройдет в 2021 году", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в следующем году гостям мероприятия представят программу, которая была подготовлена для юбилейного десятого фестиваля.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького.