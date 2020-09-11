Осенний велофестиваль в Москве пройдет 19 и 20 сентября в музыкальном формате

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут принять участие в велоквесте и музыкальном фелофесивале 19 и 20 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Осенний велофестиваль в этом году пройдет в новом музыкальном формате. Он состоится в Москве 19-20 сентября и будет разделен на две части. 19 сентября пройдет велоквест - это командная спортивная игра. Участники смогут и прокатиться по городу, и лучше узнать его. Участвовать можно командами от двух до четырех человек, для заезда нужен лишь велосипед и смартфон. Победителей ждут призы и сувениры", - говорится в сообщении.

На второй день, 20 сентября в "Лужниках" пройдет музыкальный велофестиваль. Это совершенно новый формат, который был придуман совместно с организаторами Music Cycle Festival - 500 человек будут крутить педали в самих "Лужниках", а все желающие смогут присоединиться посредством онлайн трансляции. Любители сайклинга смогут присоединиться к фестивалю даже из дома, если есть велотренажер или велостанок, а те, кто предпочитает велопрогулки по городу, могут участвовать и на велосипеде - для этого нужно проехать комфортную дистанцию на своем или прокатном велосипеде с помощью любого трекера, сделать скриншот поездки и выложить в Instagram с отметкой @mosvelofest и @velobike.ru. Не забудьте зарядиться зажигательной музыкой специального плейлиста "Московский велофестиваль 2020" в "Яндекс. Музыке".

"Мы активно развиваем велоинфраструктуру и воплощаем предложения горожан, поступающие нам через краудсорсинг. Например, уже обустроили пять новых временных велодорожек. В сентябре мы проведем велофестиваль в абсолютно новом формате - в связи с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора к безопасности участников массовых мероприятий собрать в одном месте десятки тысяч любителей велоспорта, как это было в прошлые разы, не получится. Но я уверен, что количество участников велофестиваля только увеличится - через онлайн-трансляцию к нам смогут присоединиться велосипедисты из других городов и даже стран. Это будет уникальный опыт и действительно глобальное событие, не ограниченное рамками одного города. В прежнем же, всем знакомом формате, мы рассчитываем провести велофестиваль уже в следующем году", - приводятся слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова.

За каждый пройденный участниками километр, организаторы и генеральные партнеры мероприятия банк ВТБ и "Велобайк" переведут в благотворительный фонд 10 рублей. Все подробности о фестивале - на сайте.