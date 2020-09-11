График движения электричек Курского направления МЖД и МЦД-2 восстановили после сбоя

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) ввели в график после технического сбоя. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Курского направления и МЦД-2. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют несколько электричек, диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания", - сообщили в пресс-службе.