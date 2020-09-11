Явка на онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве превысила 70%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - превысила 70% за 9 часов, бюллетени получили почти 3,5 тыс. онлайн-избирателей. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в пятницу в 08:00 мск на портале мэра и правительства Москвы, на 17:04 явка составила 71,71%, выдано 3 480 бюллетеней. До окончания голосования остается порядка 51 часа.

"Активность нас радует, <...> такую активность мы и ожидали. Чуть активнее проходит голосование в Марьине, чуть менее активно - в Бабушкинском [районе], но все равно они идут примерно с одинаковым темпом, и мы надеемся, что более 90% желающих проголосуют, используя дистанционную форму голосования. Сегодня прошло заседание штаба, на которое были приглашены депутаты Мосгордумы из обоих районов, представители партий с готовностью выставить наблюдателей 13 сентября. Послушали, есть ли критические замечания от них, пока замечаний нет. Дистанционное электронное голосование проходит пока ровно, без сбоев, группа разбора не получает сигналов, чтобы реагировать", - сообщила журналистам в пятницу замруководителя штаба по контролю и наблюдению за ходом голосования Ольга Кириллова.

Как сообщал ТАСС председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании велся с 29 июля по 7 сентября. Отдать свой голос онлайн до 20:00 12 сентября смогут 4 853 москвича, заранее подавших соответствующие заявки. В основной день выборов, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.

Всего около 68 тыс. жителей двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. В муниципальные депутаты двух округов столицы выдвинуты 26 кандидатов.