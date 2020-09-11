Более 3 тыс. человек обеспечат безопасность на матчах седьмого тура РПЛ в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между клубами "ЦСКА" и "Спартак", "Динамо" и "Рубин", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В воскресенье в Москве 13 сентября пройдут два матча седьмого тура сезона 2020/2021 гг. российской премьер-лиги. Обеспечивать безопасность при их проведении будут более 3 тыс. человек. На стадионе "ЦСКА" состоится столичное дерби между командами "ЦСКА" и "Спартак", а московское "Динамо" на своем домашнем стадионе "Динамо" примет казанский "Рубин". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что охрану общественного порядка во время матча "ЦСКА" - "Спартак" на стадионе "ЦСКА" будет обеспечивать наряд численностью более 1,8 тыс. человек, в числе которых свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 600 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 400 полицейских и более 200 бойцов ОМОНа.

Кроме того, что для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время матча "Динамо" - "Рубин" на стадионе "Динамо" будут задействованы около 800 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и свыше 200 полицейских и ОМОНовцев. Общественный порядок во время спортивного мероприятия будут обеспечивать 1,2 тыс. человек.

Стадионы и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного ГУ МЧС России, сообщили в департаменте.