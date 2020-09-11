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Пандемия COVID-19

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 4 968

За сутки в городе умерли 12 человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 12 и достигло 4 968. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 269 777 случаев заражения, из них 698 за последние сутки. Выздоровели 227 530 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 256.

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