{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Субботник "Зеленая Россия" пройдет в Москве 12 сентября

В его рамках пройдет прием добровольцев в "Зеленые пионеры"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Субботник "Зеленая Россия" пройдет на базе Федерального детского эколого-биологического центра 12 сентября в Москве. В рамках него состоится прием в "Зеленые пионеры", сообщают организаторы.

"Субботник "Зеленая Россия" - это отличная возможность с пользой провести время, сделать историю своими руками, подать добрый пример бережного отношения к природе своим друзьям и детям. В рамках субботника, согласно традиции, состоится торжественный прием добровольцев в "Зеленые пионеры", - говорится в сообщении.

Также будет анонсирован всероссийский конкурс "Приходи сам - приведи друзей".

Субботник начнется в 13:00 в субботу. Запланированы тренировки байкальских нерп, мастер-классы, показы фильмов об исследовании Байкала, фотовыставка и тематическая викторина.

Общественное экологическое движение "Зеленая Россия" было создано по инициативе участников Всероссийского субботника в 2013 году. В нем приняло участие 2,6 млн человек.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 4 968
За сутки в городе умерли 12 человек
Читать полностью