Субботник "Зеленая Россия" пройдет в Москве 12 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Субботник "Зеленая Россия" пройдет на базе Федерального детского эколого-биологического центра 12 сентября в Москве. В рамках него состоится прием в "Зеленые пионеры", сообщают организаторы.

"Субботник "Зеленая Россия" - это отличная возможность с пользой провести время, сделать историю своими руками, подать добрый пример бережного отношения к природе своим друзьям и детям. В рамках субботника, согласно традиции, состоится торжественный прием добровольцев в "Зеленые пионеры", - говорится в сообщении.

Также будет анонсирован всероссийский конкурс "Приходи сам - приведи друзей".

Субботник начнется в 13:00 в субботу. Запланированы тренировки байкальских нерп, мастер-классы, показы фильмов об исследовании Байкала, фотовыставка и тематическая викторина.

Общественное экологическое движение "Зеленая Россия" было создано по инициативе участников Всероссийского субботника в 2013 году. В нем приняло участие 2,6 млн человек.