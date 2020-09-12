В Москве волонтеры-медики проведут мастер-класс по оказанию первой помощи 14 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мастер-класс, на котором волонтеры-медики научат слушателей оказывать первую помощь, пройдет 14 сентября в рамках конкурса "Доброволец Москвы - 2020", сообщается в субботу на портале мэрии.

"Мастер-класс пройдет 14 сентября в 16:00 в коворкинг-центре НКО по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1. Участники мастер-класса узнают, как остановить кровотечение, правильно наложить шину или оказать первую психологическую помощь. Они расскажут, что делать, если человек потерял сознание или перестал дышать, как помочь при кровотечениях, ожогах или отравлениях. Также участники узнают, как оказать пострадавшим первую психологическую помощь и свести к минимуму бытовой травматизм", - говорится в сообщении.

День оказания первой медицинской помощи отмечают во всем мире 12 сентября. Мероприятие в честь этого дня проведут добровольцы Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики". Его активисты регулярно участвуют в обучающих мероприятиях по оказанию первой помощи, рассказывают о донорстве и здоровом образе жизни.

В рамках акции #МыВместе более тысячи волонтеров - студентов медицинских вузов Москвы поддерживали врачей и медицинский персонал в больницах, помогали в организации гуманитарной и адресной помощи. В июне по инициативе Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы совместно с медиками и студентами состоялась акция "Следуй за мной! #ЯответственныйДонор". Тогда за 10 дней провели пять донорских акций, которые поддержали около 500 волонтеров.