Собянин: за 9,5 месяцев со дня открытия МЦД перевезли 100-миллионного пассажира

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли 100-миллионного пассажира за 9,5 месяцев со дня открытия железнодорожного проекта, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"МЦД перевезли 100-миллионного пассажира, а ведь прошло всего 9,5 месяцев со дня открытия. Плюс было снижение количества поездок во время пандемии. Сейчас поток восстановился на 80%. Мы продолжаем повышать качество обслуживания на МЦД", - сказал мэр.

Собянин уточнил, что уже обновлены все поезда на диаметре МЦД-2, до конца года будут обновлены на МЦД-1. "На двух диаметрах построили и реконструировали девять мини-вокзалов. Чаще всего пассажиры пользовались станциями Царицыно, Одинцово, Тушинская, Белорусский вокзал, Савеловская. С Московской областью и РЖД вовсю работаем над D3, D4 и D5", - сообщил градоначальник.