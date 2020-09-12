В Москве в центре культуры и искусств "Щукино" открылся новый сезон

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Очередной сезон в столичном центре культуры и искусств "Щукино" стартовал в сентябре. В афише центра десятки событий, посвященных науке, искусству и творчеству для людей всех возрастов, сообщается в субботу на портале мэрии.

"В сентябре в центре культуры и искусств "Щукино" в Москве новый сезон стартовал с мастер-классов, лекций, театральных чтений, выставок и других проектов. В здании на улице Маршала Малиновского, дом 7 ждут всех, кто хочет отдохнуть и приятно провести время после занятий в школе, вузе или после рабочего дня. Для самых маленьких на выбор шесть студий: по развитию речи, развитию детской игры, раннему развитию, общему развитию, "Детский клуб" и "Шаг за шагом" (три из них бесплатны)", - говорится в сообщении.

Взрослых в сентябре приглашают узнать, что такое черная дыра, послушать рассказы О`Генри в исполнении профессиональных актеров, узнать всю историю искусства от доисторического времени до наших дней, научиться декорированию и многому другому.

Новый центр культуры и искусств в Щукине появился в 2019 году на месте, где раньше располагался Дом культуры "Октябрь". На площади 5,2 тыс. кв. м расположились концертный зал на 450 мест и пространство для выставок. В клубной зоне проходят занятия по самым разным направлениям: от брейка и балета до вокала, шахмат и китайского языка. Ознакомиться со всеми мероприятиями центра можно на сайте c-s-h.ru.