Участок Чонгарского бульвара в Москве перекроют до лета 2021 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нечетную сторону Чонгарского бульвара от Артековской до Ялтинской улицы в Москве полностью перекроют с 19 сентября до лета 2021 года из-за строительства новой станции метрополитена. Об этом сообщил в субботу Информационный центр столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На юге Москвы, в районе метро Варшавская, скоро появится новая станция метрополитена. В связи с этим в период с 19 сентября 2020 года по 15 июля 2021 года нечетную сторону Чонгарского бульвара от Артековской до Ялтинской улицы перекроют полностью", - говорится в сообщении.

Ограничения движения до двух полос в связи с ремонтными работами также коснутся участка четной стороны Чонгарского бульвара от дома 16 корпус 1 до дома 8 корпус 1.

До одной полосы с ликвидацией парковочного пространства будет ограничено движение автотранспорта на участках Ялтинской улицы от Чонгарского бульвара до дома 2 по Ялтинской улице, Артековской улицы от дома 1 до Чонгарского бульвара и площади Академика Вишневского от Ялтинской улицы до Артековской улицы.

Департамент транспорта просит водителей учитывать дорожную обстановку, заранее выбирать маршрут и пути объезда.