В Москве перед главным входом Северного речного вокзала появилась станция велопроката

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Станция велопроката (15 велосипедов) и велопарковки (28 веломест) появились перед главным входом Северного речного вокзала в Москве. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Перед главным входом Северного речного вокзала появился велопрокат и велопарковки, а прокат самокатов открыл зону парковки. Пока на станции велопроката 15 велосипедов, а на парковке для велосипедов 28 веломест. Но если вам понравится, то мы обязательно сделаем еще", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокатные самокаты тоже можно припарковать у вокзала, зону для парковки для этого расширили.

Северный речной вокзал - главное здание комплекса сооружений канала Москва-Волга. Здание является выдающимся образцом архитектурного направления "сталинский ампир" и памятником архитектуры регионального значения. После масштабной реставрации в парке Северного речного вокзала воссоздали исторические фонтаны и скульптуры. Для отдыха и развлечений посетителей обустроены 11 детских и спортивных площадок, где можно поиграть в стритбол, настольные игры, пинг-понг, волейбол и другие подвижные игры. Зимой можно будет покататься на коньках.