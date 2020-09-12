Собянин сообщил, что на ВДНХ отреставрируют павильон №64 "Оптика"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Памятник культурного наследия федерального значения - павильон №64 на ВДНХ в Москве - готовят к реставрации. Об этом на своей странице в Instagram написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас готовят к реставрации павильон №64 - памятник культурного наследия федерального значения. Во время работ нашли интересный горельеф, годами скрытый за фальшстеной. Скульптурная композиция "Праздничный Ленинград" находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала", - отметил мэр.

Он уточнил, что это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ. Над ним работал целый коллектив именитых мастеров. Такой же горельеф есть на питерской станции метро "Нарвская".

Градоначальник также сообщил, что изначально 64-й павильон ВДНХ назывался "Ленинград и Северо-Запад". Потом его перестраивали, меняли интерьеры, и сегодня его знают как "Оптику". После реставрации в нем будет располагаться выставочное пространство Российских железных дорог (РЖД).