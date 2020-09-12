Передвигавшегося три дня по Москве лося поймали и направили в нацпарк "Лосиный остров"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лося, три дня передвигавшегося по лесопарковым зонам на востоке столицы, поймали и перенаправили на Лосиную биостанцию, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе национального парка "Лосиный остров".

Ранее в интернете были опубликованы фото и видео, свидетельствующие о свободном передвижении по Москве лося.

"В четверг появилась информация, что в городе замечен лось. Тогда было установлено, что самец в возрасте порядка 2-3 лет находится в скверике на 1-й Владимирской улице. После нескольких часов отдыха он пересек Шоссе Энтузиастов и направился в Измайловский парк. Сегодня ночью мы получили информацию, что животное замечено на Кетчерской улице, это в районе Вешняки ВАО Москвы. Специалисты "Лосиного острова" выехали на место и сегодня забрали лося на биостанцию под контроль сотрудников", - сказал собеседник агентства.

Сейчас пойманный лось находится на биостанции под наблюдением специалистов.