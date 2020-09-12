Эксперт: формирование компетенций в фэшн-индустрии пойдет по пути бизнеса технологий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фэшн-индустрия в вопросах формирования компетенций пойдет по пути бизнеса технологических инноваций, который за последние 10 лет научился находить менторов, бизнес-ангелов, использовать акселераторы. Такое мнение высказал член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, советник председателя правления фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш на круглом столе на Форуме креативного бизнеса в Москве.

"Нынешние дискуссии фэшн-индустрии напоминают обсуждения перспектив технологических стартапов, которые велись в инновационном центре "Сколково" 10 лет назад. И за прошедший период, благодаря серьезному подходу к дополнительному образованию в разных форматах, технологические предприниматели научились находить менторов, бизнес-ангелов, использовать в своих интересах разнообразные инструменты акселерации. То же должно случиться и в сфере моды", - сказал он, выступая на круглом столе "Новый формат образования".

Другая участница круглого стола, замдиректора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Еременко, высказала мнение, что дополнительное образование стало актуальным в связи с тем, что высшее образование не дает в полной мере тех компетенций, которые нужны сегодня бизнесу.

"Я работала в вузе 15 лет и ушла, потому что образовательные стандарты необоснованно архаичны и жесткие. Как ни пытайся креативить, дополнять программу - мы все равно зажаты в плотные рамки, выход за которые чреват лишением лицензии, аккредитации", - добавила она.

Прокш отметил, что высшее образование, тем не менее, остается крайне важной частью обучения. "Новые знания, которые можно получить на курсах повышения квалификации и специальных образовательных программах, должны к чему-то прирастать. Нужен фундамент - будь он айтишный или гуманитарный. Нужно понимать, что уже сделано до тебя, чтобы не стать невольным плагиатором или изобретать велосипед", - считает он.

Форум креативного бизнеса проходит 11-13 сентября в московском Парке Горького в рамках программы международного фестиваля "Российская креативная неделя".