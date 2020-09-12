В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 982 человека с коронавирусом. На 12 сентября в Москве зафиксировано более 270,4 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились около 228,7 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 28,5 млн человек, более 915 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 057 362 случая заражения, выздоровели 873 535 человек, умерли 18 484. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.